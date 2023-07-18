Enis Arıkan, fotoğraf çektirmek için kapısına dayanan hayranlarına isyan etti: Donlayım, çıplağım gelmeyin artık

Birçok projede yer alan ve son olarak Camdaki Kız dizisindeki "Muzo" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Alaçatı'da tatil yapan oyuncu, fotoğraf çektirmek için evine kadar gelen hayranlarına sitem etti.

"AYIP YA, GELMEYİN KAPIMA"

Instagram hesabından yayınladığı videoda evine gelen hayranlarına seslenen Arıkan, "Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı'daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp 'Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?' diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde 'fotoğraf istiyorum' demişti. Yemin ediyorum size, daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum. Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim. Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni. Neyim ben? Madame Tussauds Müzesi'ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…" dedi.