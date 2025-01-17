Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi - Son Dakika
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Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi

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Trabzonspor'da forma giyen Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile olan ilişkisine karşı çıkan annesini sosyal medyada takipten çıktı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, Kuruçalı'yı oğluna uygun bulmayarak sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunmuştu.

17.01.2025 13:43  Güncelleme: 13:54
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Trabzonspor futbolcusu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile ilişkisine karşı çıkan annesini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

22 yaşındaki futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanının üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak gelinini eleştirmişti:

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ"

Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Gül Destan'ın çıkışının ardından Enis Destan, annesini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi
Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi

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Son Dakika Magazin Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    Enis anneni dinle. Çok pişman olacaksın anne lafı dinlemedigin için 73 6 Yanıtla
  • Ali Riza Ozturk:
    Sosyal medya üzerinden eleştirmek nedir bende bunu anlamıyorum. Beğenmiyorsan oğluna söyle herkese neden duyuruyosun 56 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray kadar gereksiz haber 14 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Enis doğru olanı yapmışsın mutluluğuna engel olmaya çalışan kim varsa hayatından sil yoluna devam et kardeşim 6 37 Yanıtla
  • Behzat:
    üzülme annesi zaten beş ay sonra boşanırlar. 39 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hayırsız evlat esc yerine annesini sildi 33 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İSALLAH donununalir 14 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    annede olsan her boka karisnayacaksın 1 10 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Çocuğuna zamanında kitap okumayı öğretseydi.Oğlu bu tuzağa düşmeyecekti. Benim "LIDERİN AJAN SAVAŞI" ADLIESERIMİ OKUSAYDI BAŞINA BU İŞ GELMEYECEKTİ. İlerde ailesi bölünür. Bir aile dsha kurmak zorunda kalır. Yazık olmuş genç delikanlıya. Mahzurlu yanlarını LORA YAY. BAŞVURARAK ISTRYENLER ÖĞRENEBİLİRLER. 0 5 Yanıtla
  • Murat İnce:
    cennetini 4 0 Yanıtla
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