Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu - Son Dakika
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Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Erbil\'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Gülseren Ceylan, eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in mahrem anlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemesi ve özel fantezilerle ilgili talepleri olduğunu iddia ederek ''sapkınlık'' suçlamasında bulundu.

06.05.2025 16:46
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile bir süre önce yollarını ayıran Gülseren Ceylan arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Ayrılığın ardından Ceylan, yaptığı paylaşımlarda Erbil hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

ALDATMA VE TACİZ İDDİALARI

Ceylan, ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını ileri sürerken, Erbil'in evde çalışan hizmetçiyi taciz ettiğini öne sürdü. Bu açıklamalar üzerine Mehmet Ali Erbil, kişilik haklarının ihlal edildiği ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle Ceylan hakkında hukuki süreç başlattı. Mahkeme ayrıca Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı da verdi.

Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

"BÖYLE ZEVK ALIYORDU"

İkili arasında yaşananlar magazin basını tarafından yakından takip edilirken Gülseren Ceylan'ın ortaya çıkan yeni açıklamaları tartışmayı farklı bir boyuta taşıyacak. Erbil'in kendisine özel hayatlarına ilişkin mahrem anları arkadaşlarına anlatıp anlatmadığını sorduğunu belirten Ceylan, "Bana diyor ki bir şey yaşıyoruz ya bir şey yaşarken beni arkadaşlarına anlatıyor musun? Sen yaşlılık psikolojisine girmişsin seni ben arkadaşlarıma niye anlatayım? Böyle zevk alıyordu yani. Bana diyordu ki; iki kızı ben birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda... Ben kabul etmiyordum. Beni utanmasa 2 kadın filan şey yapacak... Sen böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun et" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • erkan zengin:
    Gündem olmak için haber yapıyor 19 15 Yanıtla
  • Halis demir:
    bir birliktelik yaşanmış bunları söylemek ahlaki deyil ikinizinde canı cehenneme meşgul etmeyin. 22 0 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Bence mali ye vibrator lazım zamanı geldide geçiyor son zamanlarını vibratorle geçirsin ???????????? 9 3 Yanıtla
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