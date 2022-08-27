Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı - Son Dakika
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Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı

27.08.2022 11:11
Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı

Erciyes Motosiklet Festivali beşinci kez festival ateşinin yanması ile başladı.

Erciyes Motosiklet Festivali beşinci kez festival ateşinin yanması ile başladı. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları Erciyes Dağı'nda bir araya geldi.

Kayseri Erciyes A.Ş. destekleri ile Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Motosiklet Festivali Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır/karavan kamp alanında yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce demir atlıyı zirvede bir araya getiren festivalin ilk günü kamp ateşinin yanması ile başladı. Motosiklet tutkunları çeşitli müzik gruplarının sahne performansları ile doyasıya eğlendi. Motosiklet oyunları, şovlar, yarışmalar gibi çeşitli faaliyetlerin yapıldığı organizasyonda klasik otomobil, off-road ve vosvos araçlar da sergilendi.

Festivalin ikinci gününde kültür ve tarih turları, Moto-cross yarışları da yapılacak. Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat da heyecan verici bir gösteri sergileyecek. Erciyes'te bir araya gelen olan motosikletçiler kortej sürüşü ile şehir turu attıktan sonra tekerleri Kayseri Cumhuriyet Meydanı istikametinden tekrar festival alanına çevirecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kayseri, Erciyes, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökyüzüne en yakın festival Erciyes Motofest başladı - Son Dakika
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