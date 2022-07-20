Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi

20.07.2022 13:00
Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi

FLAŞ... Fenomen dizi Behzat Ç. ile adını geniş çevrelere duyuran sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Behzat Ç'nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine başlayan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı.

BABASI VEFAT ETTİ

My Fatsa Haber'e göre; Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla'da vefat etti.

İZMİR'DE DEFNEDİLECEK

Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi İzmir Urla'da aile kabristanlığı'na defnedilecek.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı diziyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

Dizi

Çocukluk (2020-)

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

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Kaynak: Snob Magazin

Erdal Beşikçioğlu, Serdar Akar, Ankara, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi - Son Dakika

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