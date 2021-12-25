Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı! Bergen filminin çekimlerine tekrar ara verildi

Behzat Ç. dizisiyle tanınan Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Usta oyunun Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaştığı 'Bergen' filminin çekimlerine ara verildi.

ÇEKİMLER DEFALARCA ERTELENDİ

'Acıların Kadını' olarak tanınan ve 1989'da eski eşi tarafından öldürülen Bergen'i, hayatını anlatacak filmde Serenay Sarıkaya oynayacaktı. Çekimler pandemi nedeniyle defalarca ertelenince Serenay geri adım attı ve Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldı.

Çekimler tam başlayacaktı ki, Farah Zeynep Abdullah Covid-19'a yakalandı. Güzel oyuncu iyileşir iyileşmez set kuruldu.

BU KEZ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDENİYLE SETE ARA VERİLDİ

Ne var ki, sete yine zorunlu ara verildi. Çünkü bu kez de 'Bergen'in eli kanlı eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu'nun Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.