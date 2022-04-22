Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil - Son Dakika

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne oyunlarını sahnelediği, Zeytinburnu'nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayınlayarak sonlandırdı.

"TİYATRO BİR TİCARETHANE DEĞİL, BİR SANAT DALIDIR"

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne oyunlarını sahnelediği, Zeytinburnu'nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayımlayarak sonlandırdı. Yayınlanan bildiride; "Tatbikat Sahnesi 2013 yılında kurulmuş olup kendi ilkelerine sahip, değerinden ödün vermeyen, inandığı sanatından uzaklaşmadan ve bunu da eserlerinde yaşatarak bu zamana kadar gelmiştir. Kendi biletini satan, Ankara ve İstanbul'da hiçbir organizatörle çalışmayan bir kurumdur. Bu ilkeler çerçevesinde beraber çalışmayı düşünerek kuruluşundan bugüne emek verdiğimiz Fişekhane ile çalışmalarımızı, etik sebeplerden ötürü sonlandırmış bulunmaktayız. Nisan ve mayıs ayında Fişekhane Ana Sahne ve Black Box'ta planlanan tüm oyunlarımız iptal olmuştur. Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır. Bundan sonra İstanbul'da devam edeceğimiz tiyatro sahnemizi ve yerimizi en kısa zamanda ileteceğiz." sözleri yer aldı.