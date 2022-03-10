Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal İtirafı! - Son Dakika
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Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal İtirafı!

10.03.2022 21:28
Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal İtirafı!

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 40'ta çocukluğundan ailesine, sanatına, tiyatroya, kariyerine, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ve neşesiyle yanıtladı.

Cansu Canan Özgen'in, Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var sorusunda Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal yanıtı geldi.

KEMAL SUNAL BAYAĞI CİMRİYDİ

İşte Özyağcılar'ın Kemal Sunal açıklaması: Kemal. Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda köfte yemeğe kaçardık kostümlerimizle Beşiktaş'a. Bayağı cimriydi, kimseye içki ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. '2 duble benden üçüncüsü yok' derdi. Kemal'in garip bir havası vardı biliyor musun, daha farklı, içe dönük, samimi... Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim. Kemal Sunal.

Cansu Canan Özgen, kalabalık bir ailede büyüyen Erdal Özyağcılar'a Erdal Özyağcılar'ı kadınlar mı yönetiyor sorusunu yöneltti.

ERKEKLER FELAKETTİR, İÇTEN PAZARLIKLIDIR

Özyağcılar bu soruya da şöyle cevap verdi: "Evet. 8 Mart Kadınlar Günü beni yöneten kadınlara ve tüm kadınlara uğurlu ve mutlu gelsin. Ben kadınlara kendimi teslim etmekten çok mutluyum. Çünkü kadınlar erkeklerden farklı. Onlar Marslı. Duyguları, beyin matematikleri farklı, iyilik kötülük düşünceleri, yardımseverlikleri farklı. İçten pazarlıklı değiller asla. Erkekler felakettir, içten pazarlıklıdır. Dişi oldukları için o analık duyguları var ya, o işte fark yaratıyor. Biz bilmiyoruz ki o duyguyu... Bebeğin ilk doğduğun an baba da seviniyor, belki annenin sevincinin 4'de biri değildir o. Üç kağıt mı yapıyor, hayır, o kadar duyabiliyor. Erkeklerin burnu koku almıyor, hayatı koklayamıyor, koku özürlü. Ama kadın öyle değil, acısı, şefkati, hayatla olan ilişkisi çok farklı. Ben kendi ailemde bunu küçük yaşta hissettim. Kadınlar dünyasında büyüdüğüm için, beni kadınlar yönettiği için hep onlarda bana geldiği için, benim için kadınlar..."

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal İtirafı! - Son Dakika


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