Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Kendisine kanser teşhisi konulan Erkan Özerman, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavi gördüğü süre boyunca yaşam mücadelesini sürdürdü. Ancak hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. Özerman için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir veda toplantısı düzenlenecek ve vasiyeti üzerine Sakarya Maşukiye'deki aile mezarlığında toprağa verilecek. Ünlü modelin ölümü, sevenlerini ve Best Model ailesini derin bir üzüntüye boğdu.

13.02.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süre önce kendisine kanser teşhisi konulan ve 1 Haftadan bu yana Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Erkan Özerman, hastalığını yenemeyerek yaşama veda etti…

77373.jpg

Erkan Özerman için Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığında bir veda toplantısı düzenlenecek ve ardından vasiyeti üzerine daha önceden kendi elleriyle hazırlattığı Sakarya Maşukiye'deki aile mezarlığında toprağa verilecek…

2024-02-13-18-00-59.png

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

nkpnexcwagw-2-1200x720.jpg

Magazinkolik olarak önce merhuma Allahtan rahmet, başta Best Model'de ülkemize kazandırdığı şöhretler olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz…

74646.jpg

Kaynak: Magazinkolik

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erkan Özerman, Zincirlikuyu, Ünlüler, Ölüm, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement