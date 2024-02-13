Erkan Özerman Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Magazin

Bir süre önce kendisine kanser teşhisi konulan ve 1 Haftadan bu yana Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Erkan Özerman, hastalığını yenemeyerek yaşama veda etti…

Erkan Özerman için Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığında bir veda toplantısı düzenlenecek ve ardından vasiyeti üzerine daha önceden kendi elleriyle hazırlattığı Sakarya Maşukiye'deki aile mezarlığında toprağa verilecek…

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, konuk olduğu programda hastalığını şans eseri öğrendiğini anlatarak "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Magazinkolik olarak önce merhuma Allahtan rahmet, başta Best Model'de ülkemize kazandırdığı şöhretler olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz…