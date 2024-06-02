Erkan Petekkaya: Göcek'te Yasa Dışı Olaylar Dönüyor - Son Dakika
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Erkan Petekkaya: Göcek'te Yasa Dışı Olaylar Dönüyor

Erkan Petekkaya: Göcek\'te Yasa Dışı Olaylar Dönüyor

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, turizm bölgesi Göcek koylarında yasa dışı olayların döndüğünü söyledi. Göcek halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Petekkaya, Göcek'teki yerlilerin çeşitli hilelerle kandırıldığını ve servetlerinin yok edildiğini belirtti.

02.06.2024 01:24
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Petekkaya "Sayın cumhurbaşkanım eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Göcek'te" dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Erkan Petekkaya turizm bölgesi Göcek koylarında yasa dışı olayların döndüğünü söyledi. Göcek halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen ünlü oyuncu şöyle konuştu.

"SİZİN BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR GÖCEK'TE"

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"Sayın cumhurbaşkanım eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti gözbebeğidir . Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerinin çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerinden bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir . Adım Erkan Petekkaya ben 20 yıldır Göcekteyim. Bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum onlar adına sizden rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak sayın cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin ve buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum Amerikalıların krediler yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar saygılarımla" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya: Göcek'te Yasa Dışı Olaylar Dönüyor - Son Dakika

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