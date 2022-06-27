Erzincan Cem Adrian ile şenlendi - Son Dakika
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Erzincan Cem Adrian ile şenlendi

27.06.2022 09:27
Erzincan Cem Adrian ile şenlendi

Erzincan'da Cem Adrian, Cumhuriyet Meydanında sahne alarak Erzincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Erzincan'da Cem Adrian, Cumhuriyet Meydanında sahne alarak Erzincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konsere, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve eşi, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve eşi, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaşımız katıldı.

Sahne öncesi konser için gelen vatandaşlara seslenen Vali Mehmet Makas, ErzinCANFest 2022 dahiline, gerek il merkezimizde gerekse de ilçelerimizde düzenlenen tüm etkinliklerin, Can Erzincanlılar için olduğunu belirterek 3 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek olan tüm etkinliklere vatandaşlarımızı davet etti.

Yoğun ilgi gören konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konser sırasında, sahneye gelerek Cem Adrian'a çiçek takdiminde bulunan protokol üyeleri Cem Adrian'a teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erzincan Cem Adrian ile şenlendi - Son Dakika

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