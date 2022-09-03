İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar

Hamdi Alkan'la evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir hayata yelken açan Selen Görgüzel, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı pozu görenler onu dünyaca ünlü yıldız Jenifer Lopez'e benzetti.

YİNE CESUR BİR POZ PAYLAŞTI

Görgüzel ayrıca konsere çıkmadan önceki cesur bir pozunu daha takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Görgüzel, elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi nedeniyle dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmemişti. Güzel isim, dans hareketleri eşliğinde şarkının ve anın tadını çıkarmıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı.

İşte ünlü ismin yeni pozları:







