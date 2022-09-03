İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar - Son Dakika
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İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar

03.09.2022 14:58

Eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız şekilde dans etmesi ve frikik vermesi nedeniyle çok konuşulmasının ardından yine çok ses getirecek bir pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Hamdi Alkan'la evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir hayata yelken açan Selen Görgüzel, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı pozu görenler onu dünyaca ünlü yıldız Jenifer Lopez'e benzetti.

YİNE CESUR BİR POZ PAYLAŞTI

Görgüzel ayrıca konsere çıkmadan önceki cesur bir pozunu daha takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Görgüzel, elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi nedeniyle dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmemişti. Güzel isim, dans hareketleri eşliğinde şarkının ve anın tadını çıkarmıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı.

İşte ünlü ismin yeni pozları:

İç çamaşırsız şekilde yaptığı kıvrak dansla gündeme gelen Selen Görgüzel'den bomba poz
İç çamaşırsız şekilde yaptığı kıvrak dansla gündeme gelen Selen Görgüzel'den bomba poz



YORUMLAR
500
İç çamaşırsız şekilde dans eden Selen Görgüzel, kasığının açılmasına aldırış etmedi İç çamaşırsız şekilde dans eden Selen Görgüzel, kasığının açılmasına aldırış etmedi

Hamdi Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar - Son Dakika
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