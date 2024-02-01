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EŞİM İÇİN YENİDEN MÜZİĞE BAŞLADIM - Son Dakika
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EŞİM İÇİN YENİDEN MÜZİĞE BAŞLADIM

EŞİM İÇİN YENİDEN MÜZİĞE BAŞLADIM

52 yaşındaki popçu Ozan Orhon, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu söyleyen Orhon, eşi Selcan Orhon ile tanışıp evlendikten sonra müziğe geri döndüğünü açıkladı. Orhon, eşinin ağır bir hastalık sürecinden geçtiğini ve sevginin en büyük ilaç olduğunu belirtti. Ayrıca sanat camiası hakkında dikkat çeken sözler sarfetti.

01.02.2024 16:12
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"EŞİM İÇİN YENİDEN MÜZİĞE BAŞLADIM"

Ozan Orhon, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni parçasını müzikseverlerle buluşturdu. 52 yaşındaki popçu, "Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdiğim şarkımın adı 'Depresyon' ama ben şu an depresyonda değilim ve çok mutluyum" dedi.

Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu, müzikten tam dokuz yıl uzak kaldığını söyleyen Orhon, "Gözden uzak, gönülden ırak oldu. Fakat şimdi geri döndüm.

Müziğe küsmüş, depresyonda bir şekilde Kıbrıs'ta yaşarken üç yıl önce eşim Selcan'la tanışıp evlendik. Onun için İstanbul'a döndüm ve yine onun için müziğe başladım" açıklamasını yaptı.

Dördüncü evliliğini yapmıştı Eşim zor zamanlardan geçiyor

"İYİ Kİ EVLENMİŞİM"

Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan'dan da bahseden Ozan Orhon, "Üç senedir evliyim ve onun sayesinde bütün mucizeleri görüyorum. İyi ki evlenmişim Selcan'la, iyi ki var" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK İLAÇ SEVGİ"

Bir yaşında bir kız çocukları olan ve eşi Selcan Orhon ağır bir hastalık sürecinden geçen sanatçı, "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti.

Hala da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik. Eşim iyi, daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

"SANAT CAMİASI KURTLAR SOFRASI"

Sanat camiası hakkında dikkat çeken sözler sarfeden Ozan Orhon, "Sanat camiası kurtlar sofrası, sanat camiası egolar savaşının yapıldığı bir dünya. Sanatçı insan zaten egolarıyla yaşar, sanatçı kendine hayrandır, hepsi depresiftir. Çok nadirdir sanat dünyasında dostluklar" dedi.

Ozan

Kaynak: Magazinkolik

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