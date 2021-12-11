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Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! - Son Dakika

Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben!

11.12.2021 10:41

Müzisyen Bora Gencer, 13 yıldır evli olduğu Hülya Gencer'den tek celsede boşandı. Eşinin adına çekilen 400 bin TL'lik konut kredisinin borcunun kendisine hükmedildiğini öğrenen Gencer tepkisini "Bittim ben artık" diye gösterdi. Çiftin çocuklarının velayeti de anne Hülya Gencer'e verildi.

Müzisyen Bora Gencer'in 13 yıllık eşi Hülya Gencer'e açtığı davanın duruşması görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Bora Gencer ile davalı Hülya Gencer hazır bulundu.

3 BİN LİRA NAKAFA ÖDEYECEK

Davalı Hülya Gencer ile 2008 yılında evlendiklerini belirten davacı Bora Gencer, ortak çocuklarının velayetinin davalı annede kalabileceğini söyledi. Mahkeme, davacı ve davalının ortak çocuklarının velayetinin annede kalmasına, çocuğun okul masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve davacı Bora Gencer'in, çocuğu için 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konuk kredisi ödeyecek olmasına tepki gösterdi: Bittim ben

"BİTTİM BEN ARTIK"

Sarıyer Çayırbaşı'ndaki çatı nitelikli piyesli mesken için davacı Hülya Gencer adına 400 bin bedelli bankadan konut kredisinin borçlarının davacı Bora Gencer tarafından ödenmesine hükmeden mahkeme, söz konusu taşınmazda davalı Hülya Gencer'in çocuğuyla birlikte oturmaya devam edeceğini belirtti. Mahkeme kararının açıklamaya devam ettiği sırada davacı Bora Gencer, "Bittim ben artık bundan sonra" diye gülerek kararı dinlemeye devam etti.

Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konuk kredisi ödeyecek olmasına tepki gösterdi: Bittim ben

SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Davalı Hülya Gencer'in boşanma sonrası eşinin soyadı olan 'Gencer' soy ismini kullanmaya devam etmeyi istemesinin üzerine mahkeme, davacı Bora Gencer'in de rızası olduğunu ve herhangi bir maddi manevi tazminat talebinin olmadığını belirterek tarafların tek celsede boşanmalarına karar verdi.

Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konuk kredisi ödeyecek olmasına tepki gösterdi: Bittim ben
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben!

İstanbul Aile Mahkemesi, Bora Gencer, Mahkeme, konut, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! - Son Dakika
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