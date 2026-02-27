Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler - Son Dakika
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil\'den itiraf gibi sözler
27.02.2026 11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil\'den itiraf gibi sözler
Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 7 aylık evliliklerini tek celsede noktalayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" dedi.

Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil 7 ay süren evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitirdi. İlişkilerindeki inişli-çıkışlı dönemlerle sık sık magazin gündeminde yer edinen çiftten ünlü şovmen Erbil boşanmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

"HATALAR YÜZDE 99 BENDEN KAYNAKLI"

Tek celsede sona eren evlilik sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, ayrılıkla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ünlü şovmen, “Yüzde 99 hatalar benden kaynaklanan bir şeydi. Bunun adına çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Bu karışık bir kimya ama tek bana ait değil” diyerek sorumluluğu üstlendi.

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

GÜLSEREN CEYLAN: ÇOK ÜZÜLDÜM

Boşanma kararının ardından gözyaşları içinde konuşan Ceylan ise,  “Çok üzüldüm, yemin ederim” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti.

Son Dakika Magazin Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • EK6985EK EK6985EK:
    Kaç milyon sıyırdı kim bilir. 9 1 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Kimyasal dediğine göre kuş ötmüyordu. 8 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Mahmali, erkeğin kimyasında çapkınlık var diyorsan, 6 kez ne diye evleniyorsun ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
