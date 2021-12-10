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Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım - Son Dakika

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

10.12.2021 15:34

6 Aralık'ta eşinin asker arkadaşıyla kaçan 21 yaşındaki Birsen Demirok, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınında eşiyle yüzleşti. Simit almaya gidip 'ağabeyim' dediği Halil Balık'a kaçtığını söyleyen Demirok, "Herkes bilsin çok seviyorum. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Halil'in yoluna canımı feda ederim" açıklamalarında bulundu. Daha önce üç kez evlenen ve nikahsız birliktelikler yaşayan Demirok'un bugün kına gecesinin olacağı belirtildi.

Hatay'da yaşayan 21 yaşındaki Birsen Demirok, 6 Aralık Pazartesi günü, simit almaya diye evden ayrılıp ortadan kayboldu. Eşinden günlerdir haber alamayan Emirhan Demirok, karısına ulaşmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın çok geçmeden bulduğu kayıp kadının, eşinin asker arkadaşına kaçtığı ortaya çıktı.

BUGÜN KINA GECESİ OLACAKTI

Eşinin asker arkadaşı Halil Balık ile dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanan ve bugün kına gecesi günü olduğu öğrenilen Birsen Demirok, canlı yayında annesi ve eşi Emirhan Demirok İle yüzleşti. Yayına kaçtığı Halil Balık'ın elini tutarak gelen ve eşinin kendisine vaatlerde bulunup yerine getirmediğini, kendisine birçok konuda yalan söylediğini ifade eden genç kadın, "Kendi rızamla gittim. Eşim askere gittiğinde yanına telefon almadı. Halil'in telefonundan eşimle konuşuyordum. Böylece tanıştık; birbirimizi sevdik" dedi.

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadından pes dedirten sözler: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

"SEVGİM BİR ÖMÜRLÜK"

Karısının kandırılıp zorla götürüldüğünü iddia eden Emirhan Demirok, onu her şeye rağmen kabul ettiğini söyleyerek "Seni pamuk tarlalarında çalıştıracaklar. Ben sana dokunmaya bile kıyamıyordum. Ben seni gönülden sevdim. Ama sen anlamadın. Benim sevgim bir günlük değil bir ömürlük" şeklinde konuştu.

"HALİL'İN YOLUNA CANIM FEDA OLSUN"

Eşinin sözlerinin doğru olmadığını, Halil'i ve ailesini çok sevdiğini dile getiren Birsen Demirok, "Halil'e, Emirhan'dan ayrılmak ve yanına gelmek istiyorum dedim. Taksiyle Hatay'dan Urfa'ya, yanına gittim. Ben sevdiğim adamın yanına gittim. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Ben Halil'i seviyorum. Herkes bilsin. Ölürsem de cenazeme gelmeyin. Bu işin dönüşü yok. Dönmeyeceğim. Halil'in yoluna canım feda olsun" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

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Son Dakika Magazin Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım - Son Dakika Magazin


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