Eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak, günlerdir haber alamadığı eşi Zehra Kıyak'ın bulunabilmesi için yardım istedi. Eşinin kandırılarak 2 yaşındaki bebekleri ile görme engelli anneannesini bırakıp gittiğini ifade eden Kıyak, Zehra'yı daha önce defalarca başka erkeklere defalarca çıplak fotoğrafını atarken yakaladığını da söyledi.

EŞİNİN DÖNMESİ İÇİN YALVARDI

Eşinin geri dönmesi için adeta yalvaran adam, "Benim eşim yapmaz. Döner inanıyorum. Herkes hata yapar ben affederim. Güzel karım, melek karım lütfen dön geriye... Sana kına gecesi yaptım. Helali hoş olsun...Dönsün çamaşır makinesini de alırım. Herkesin karısı bulunuyor, benimkini de bulun" dedi.

PİDECİYE KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI

Ancak Serkan Kıyak gelen telefon bağlantıları ile adeta yıkıldı. Yayına sırasında telefonla bağlanan Zehra'nın komşusu Rümeysa isimli kişi, Zehra'nın kendisini arayarak karşı komşuları pideci Gökhan'la kaçtıklarını ifade etti. Daha sonra yayına bağlanan Zehra ise Serkan'ı ve ailesini istemediğini söyledi.

KENDİNİ YERLERE ATTI

Yaşananları kaldıramayan Serkan Kıyak, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım?Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" diyerek kendini yerlere attı. Kafasını birkaç defa da zemine vuran Kıyak, Müge Anlı'nın ekipleri tarafından stüdyodan çıkarıldı.