Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

27.05.2022 22:51
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

Oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Moray, geçtiğimiz haftalarda eşinden boşandı. Boşanma sonrası Ceren Moray'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşte detaylar...

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Ceren Moray'ın, Fransız Nico Brun'dan boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMEDİLER

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Sürpriz boşanmanın ardından Ceren Moray, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

"ARKADAŞIMLA BERABERDİM"

Ceren Moray, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" şeklindeki soruya, "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki çok yakın arkadaşım" cevabını verdi.

"NE YAPIYORSUNUZ SİZ?"

Moray'ın gizemli erkek arkadaşı ise, "Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok" diyerek şaşırttı.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray ilk kez 2003 yılında ekrana gelen 'Serseri Aşıklar' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.

Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı
Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

YORUMLAR
500
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek Ünlü Oyuncu Baba Oldu Ünlü Oyuncu Baba Oldu
Kaynak: Snob Magazin

O Hayat Benim, Ceren Moray, Cihangir, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 01:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement