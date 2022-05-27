Eski Eşini Çabuk Unuttu! Böyle Yakalandı

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Ceren Moray'ın, Fransız Nico Brun'dan boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMEDİLER

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Sürpriz boşanmanın ardından Ceren Moray, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

"ARKADAŞIMLA BERABERDİM"

Ceren Moray, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" şeklindeki soruya, "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki çok yakın arkadaşım" cevabını verdi.

"NE YAPIYORSUNUZ SİZ?"

Moray'ın gizemli erkek arkadaşı ise, "Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok" diyerek şaşırttı.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray ilk kez 2003 yılında ekrana gelen 'Serseri Aşıklar' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.