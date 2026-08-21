Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış - Son Dakika
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Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış
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Yavuz Bingöl, iki yıl önce verdiği ve yeniden gündeme gelen röportajına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, “İki sene önce yapılmış röportajı ısıtıp paylaşmışlar. Keyfim gayet yerinde, kimseyi de özlemiyorum” dedi.

Şarkıcı Yavuz Bingöl, geçmişte verdiği bir röportajın yeniden gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bingöl, iki yıl önce kendisine yöneltilen “Size mesafe koyan sanatçılardan özledikleriniz var mı?” sorusuna verdiği yanıtta, aralarında Edip Akbayram, Onur Akın, Leman Sam ve Şevval Sam gibi isimlerin de bulunduğu bazı sanatçıları özlediğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı, söz konusu röportajda kendisiyle ilişkisini kesen ve fotoğraf karesine girmek istemeyen sanatçıların olduğunu belirterek, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış

“İKİ SENE ÖNCEKİ RÖPORTAJI ISITMIŞLAR”

Eski röportajın yeniymiş gibi yeniden paylaşılmasına tepki gösteren Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki sene önce yapılmış röportajı ısıtıp paylaşmışlar. Keyfim gayet yerinde, kimseyi de özlemiyorum” ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    biraz hükümete salla izmir marşı söyle senide çok severler hatta konserlerine milyarlarca lira verip gelirler. 2 3 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    niye sallasın.gücü seviyor ekmegini nasıl kazanacak sonra.böyle güzeldir onun için. 0 0
  • Süleyman Karabulut Süleyman Karabulut:
    Nolmuş mahkemeye mi vermişler. Başına dert olan ne? Başlığa bak habere bak. 1 0 Yanıtla
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