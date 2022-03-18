Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Son Dakika
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Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

18.03.2022 01:05

53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu doğum gününe özel dikkat çeken bir kareler paylaştı. Yataktan yarı çıplak pozlarını paylaşan oyuncu, "Ben niye yaşlanmıyorum?" notunu düştü.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı sansasyonel paylaşımla gündem oldu.

YATAKTAN POZUNU PAYLAŞTI

53 yaşında olan Dermancıoğlu, yatak üzerinde çıplak şekilde bir arkadaşına poz verdi. Oyuncu, vücudunun büyük bir kısmını ise ince bir örtü ile kapattı. Bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

"BEN NEDEN YAŞLANMIYORUM?"

Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Çok eski dostum @bigeyalin yeteneklim benim. Ya bir de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil :)"

İşte Dermancıoğlu'nun o pozları:

Aldatma itirafıyla gündem olan Esra Dermancıoğlu, bu sefer de yataktan çıplak pozunu paylaştı
Aldatma itirafıyla gündem olan Esra Dermancıoğlu, bu sefer de yataktan çıplak pozunu paylaştı
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Esra Dermancıoğlu, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Son Dakika


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