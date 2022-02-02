Esra Erol'da Gündeme Gelen Elif Yıldırım'dan Flaş Karar!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Olayla ilgili sevindirici haber geldi.

"AİLEMİN YANINA DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Dünkü canlı yayında ailenin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Elif Yıldırım, ailesinin evine geri döndü.

Kız kardeşiyle bir araya geldi. Esra Erol'a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, "Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık" dedi. Daha sonra canlı yayına bağlanan Elif 'Bu yaşananlar benim için çok ağır, ailemin yanına dönmeye karar verdim' ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI?

Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol Nereli; Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğu olan Erol, 5 kız çocuğunun ortancasıdır.

Adı Seyfi olan polis babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur.

Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon ve spikerlik kurslarına katıldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.

Esra Erol, beden eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu.

Yetenekli sunucu, lise yıllarında dahi yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti.

Programında, engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

ESRA EROL'UN ÖZEL YAŞAMI

Esra Erol'un Eşi Kim; Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde iş insanı Ali Özbir ile evlendi. İki çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri, İdris Ali (d.2011) ve Ömer Erol (d. 2015)