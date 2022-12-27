Öfkeli kız, canlı yayında karşı tarafa saldırdı, ne yapacağını bilemeyen Esra Erol şaştı kaldı - Son Dakika
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Öfkeli kız, canlı yayında karşı tarafa saldırdı, ne yapacağını bilemeyen Esra Erol şaştı kaldı

27.12.2022 13:01

Esra Erol'da programına katılan Erdi Harmancı ve Gamze Eler, aralarındaki sorunların konuşulduğu sırada birbirine girdi. Gamze, Erdi'ye saldırırken, o esnada küfürler havada uçuştu. Yaşananlar sonrası ne yapacağını bilemeyen Esra Erol'un sessiz şekilde Gamze'nin sakinleşmesini beklediği görüldü.

Esra Erol'da programına katılan Nergiz Çağlak, kızı Gamze Eler'in kayıp olduğu söyleyerek kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürdü. Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

ERDİ'NİN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILDI

Programın sunucusu Esra Erol ise Erdi Harmancı'nın evli olduğunu ortaya çıkardı. Harmancı'nın imam nikahlı eşinden iki çocuk sahibi olduğunu ifade eden Esra Erol, "Dini nikahlı eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir şehirde, başka birine kaçtı. Sonra o kıza resmi nikah yapmıştı" dedi.

CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gamze'nin bulunmasının ardından Erdi ve Gamze arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Gamze, Erdi'nin kendisine şantaj yaptığını iddia ederek Erdi'yi suçladı. Erdi ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada küfürler hava uçuştu.

YERİNDEN OK GİBİ FIRLAYIP ERDİ'YE SALDIRI

İkili arasındaki iplerin daha da gerilmesinin ardından yerinden ok gibi fırlayan Gamze, Erdi'ye saldırdı. Bu anlarda arada kalan Esra Erol'da ne yapacağını bilemedi. Ünlü sunucunun sessiz bir şekilde Gamze'ye müdahale edilmesini beklediği görüldü. Gamze sakinleştikten bir süre sonra bu sefer de Erdi'ye sert cisim fırlattı. Tarafların yatıştırılmasının ardından programa devam edilebildi.

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Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öfkeli kız, canlı yayında karşı tarafa saldırdı, ne yapacağını bilemeyen Esra Erol şaştı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeli kız, canlı yayında karşı tarafa saldırdı, ne yapacağını bilemeyen Esra Erol şaştı kaldı - Son Dakika
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