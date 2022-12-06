Esra Erol'da ortalık karıştı! Eşinin yasak aşk yaşamasına isyan eden kadın baygınlık geçirerek yere yığıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ağızları açık bırakan bir yasak aşk olayı işlenmeye başladı. Programa kızının kaybolduğu iddiasıyla çıkan Nergiz E., kızının evli E.H. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Annesinin iddiasının ardından yayına bağlanan genç kız ise kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi.

GEÇEN SENE ESRA EROL'DA EVLENMİŞLERDİ

2020 yılının son günlerinde Esra Erol programına katılan Y. ismindeki bir kadın, 15 yaşında evlendiği imam nikahlı eşi E.H.'nin, 2,5 yaşındaki oğullarını kaçırarak kendisine göstermediğini söylemişti. Mağdur olduğunu söyleyen Y., E.H.'nin kendi öz teyzesinin kızı Ayfer ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten iki çocuklarının olduğunu belirterek kendi çocuğunu almak için yardım istemişti. E.H.'nin imamlı nikahlı eşi Y., E.H.'nin Ayfer ile evlenmesine ikna olmuş ve çiftin nikahı 8 Ocak 2021 tarihinde canlı yayında kıyılmıştı.

"İKİ KARIM BİRLİK OLUP BENİ ÖLDÜRECEK"

Annenin kızını bulmak için yayına çıkmasıyla konu yeniden açıldı ve taraflar bir kez daha gündeme geldi. E.H. ise Nergiz E. ve karısı Ayfer'in birlik olup kendisini öldürteceğini iddia etti. Ayfer ve Nergiz E., canlı yayına telefonla bağlanan E.H.'ye tepki gösterdi.

YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

E.H.'nin resmi nikahlı eşi Ayfer, dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarına isyan etti. Canlı yayında konuşan genç kadın, "Benim 12 senelik bir evliliğim var. 12 sene boyunca şiddet gördüm, dayak yedim. Ben buraya hakkımı aramaya çıktım. Ben adalet, kanun istiyorum. Ben senin gibi bir insanın dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben böyle bir insanın ceza almasını istiyorum. Ben 12 sene boyunca sana çocuklarım için katlandım" dedi. Yaşadıklarını kaldıramayan Ayfer Hanım, baygınlık geçirdi. Yere düşen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.