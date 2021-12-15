Esra Erol'da şaşırtan olay! TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşini terk etti

Esra Erol'un programında "Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim" diyen adam sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol'da programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

47 YILLIK EŞİNİ TERK ETTİ

Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Hanım "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi. Kısa süre içinde eşi Muzaffer Döner'e ulaşan Erol, duydukları karşısında şoke oldu.

"KOCANI FENOMEN YAPTIN ÇATLA, PATLA"

Canlı yayına katılan Muzaffer Bey, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oyun oynamaya başlayan Muzaffer Bey sosyal medyada gündem oldu.