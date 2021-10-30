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Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı - Son Dakika

Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

30.10.2021 08:58

Esra Erol'un programına çıkan Ali Osman, ilginç hayat hikayesiyle stüdyodakileri ve Esra Erol'u hayrete düşürdü. Osman, annesinin Ramazan isimli bir erkekle kaçtığını, babasının da Ramazan'ın nikahlı eşi Nurcan ile kaçtığını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir konu işlenmeye başladı. Programa çıkan 22 yaşındaki Ali Osman, anne ve babasının evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

ANNE VE BABASI EVLİ BİR ÇİFTE KAÇTI

Ailesindeki durumu anlatan Osman, "Annem ve babam evli çifte kaçıp, bizi bıraktı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Genç adam, annesi Aynur'un bir oyun üzerinden tanıştığı Ramazan isimli adama kaçtığını söyledi. Annesinin kaçmasından kısa bir süre daha ilginç bir olay yaşadığından bahseden Ali Osman, "Babam Harun, annemin kaçtığı Ramazan'ın nikahlı karısı Nurcan'a kaçtı" ifadelerini kullandı.Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdü. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdüğünü de sözlerine ekledi.

Genç adamın anlattıkları Esra Erol'un programında damga vurdu: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

DEVLETTEN PARA ALMAK İÇİN NİKAH KIYMADILAR

Ali Osman'ın babası Harun ile annesi Aynur'un resmi nikahlı olmadığı, ancak kaçmadan evvel aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Engelli çocukları Mehmet'e ödenen parayı almak için devleti bu şekilde kandırdıkları ortaya çıktı.

YASAK AŞKI İÇİN ENGELLİ ÇOCUĞUNU DIŞARI ATTI

Harun'un, Eskişehir'de beraber yaşadığı Nurcan'a yalnızca dini nikah kıydığı öğrenildi. Aynı zamanda Nurcan'ın çocuklarına Harun'un baktığı ancak kendi engelli çocuğu Mehmet'i Nurcan istemediği için cebine 50 TL koyup sokağa gönderdiği söylendi. Ali Osman, sokakta yaşayan kardeşine devlet yardımıyla bir otelde bakmış ancak devlet bir süre sonra engelli Mehmet'i bakım evine yerleştirmiş.

Genç adamın anlattıkları Esra Erol'un programında damga vurdu: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

ALİ OSMAN 150 BİN TL'LİK BORÇLA KALDI

Babasının evden giderken bütün eşyaları sattığını söyleyen Ali Osman, üzerine 150 bin TL borç kaldığını, zor durumda olduğu için de nişanlısının baba evinde kalmaya başladığını söyledi.

ANNE, RAMAZAN'A KAÇTIĞINI DOĞRULADI

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla yayına bağlanan anne Aynur, Ramazan'a kaçtığını doğrularken Harun'un Eskişehir'de yalnız kaldığını belirtti.

Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

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Son Dakika Magazin Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı - Son Dakika Magazin


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