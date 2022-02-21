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Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? - Son Dakika

Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?

21.02.2022 12:04

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülen Alişan ve Buse Varol çiftiyle ilgili bir gönderiyi önce beğenen sonra da beğenisini kaldıran Esra Erol, konuyla ilgili soruya yanıt vermekten kaçındı. Alişan daha önce Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'la birlikteydi.

Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılık haberleri magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi dikkat çekti. Tiyatro oyunu galasına katılan ünlü televizyoncuya sosyal medyada gündem olan beğenisi soruldu.

BEĞENİSİ OLAY OLMUŞTU

Beş farklı kadın sanatçının hayata tutunma çabalarını anlatan "Sonbahara Son Güller" oyununun galası, dün KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşti. Galaya katılan ünlü isimler arasında sunucu Esra Erol da vardı. Bir dönem kız kardeşi Eda Erol'la nişanlı olan Alişan'ın evlilik kriziyle ilgili paylaşımı beğenen Esra Erol'un bu hareketi çok konuşulmuştu.

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi

SORUYU "İYİ AKŞAMLAR" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan Esra Erol, "Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberini neden beğendiniz?" sorusuna "İyi akşamlar" diyerek, yanıt vermemeyi tercih etti.

Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi
Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi
Alişan'ın ayrılık haberini beğenen Esra Erol'u köşeye sıkıştıran soru! İki kelimelik cevap verdi
Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
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Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme! Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme!

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Son Dakika Magazin Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? - Son Dakika
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