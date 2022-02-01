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Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler - Son Dakika

Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler

01.02.2022 13:01

İki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kumasıyla yaşayan zihinsel engelli Fatma'nın yaşadıkları Esra Erol'un programına tek kelimeyle damga vurmuştu. Hamile kaldığı Ahmet'le yaşamaya devam eden Fatma'nın TikTok'ta yayınlanan videolarda kuması Gülşah ve onun sevgilisi olduğu söylenen yabancı bir erkekle kaldığı görüldü. Dörtlünün çektiği videolar da kısa sürede TikTok'ta yayıldı.

Aylar önce ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın imam nikahlı evli iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Kısa sürede bulunan Fatma ise önce ailesinin evine döndü sonra da yeniden Ahmet'e kaçtı.

PROGRAMIN KURGU OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Annesinin canlı yayına çıkıp yardım istemesinin ardından yeniden Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Fatma, hamile kaldığını ve Ahmet'le yaşamak istediğini söyledi. Saçlarını kazıtan ve son haliyle herkesi korkutan Fatma, geçtiğimiz günlerde Ahmet'le TikTok'ta bir canlı yayın açarak programın kurgu olduğunu bazı şeyleri istemeyerek söylediğini ileri sürdü.

Yaşadıklarıyla Esra Erol'a damga vuran Fatma'nın, kuması ve eşiyle videoları ortaya çıktı

GÜLŞAH AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Ahmet'in imam nikahlı eşi Gülşah ise hırsızlık yapmaya zorlandığı hatta bu yüzden sabıkasının olduğunu söylemişti. Eve kapatıldığını ileri süren Gülşah ise Fatma ve Ahmet'in yaşadıklarından sonra ayrılmaya karar verdi.

Yaşadıklarıyla Esra Erol'a damga vuran Fatma'nın, kuması ve eşiyle videoları ortaya çıktı

FATMA, EŞİ VE KUMASIYLA AYNI EVDE

Ortaya çıkan son TikTok videosunda Fatma ve Gülşah'ın aynı evde olduğu ve Gülşah'ın da bir erkekle samimi bir şekilde dans ettiği görüldü. Videoda Ahmet'in, eski-yeni eşi ve yabancı bir erkekle eğleniyor. Herkesi şaşkına çeviren videolar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Yaşadıklarıyla Esra Erol'a damga vuran Fatma'nın, kuması ve eşiyle videoları ortaya çıktı
Yaşadıklarıyla Esra Erol'a damga vuran Fatma'nın, kuması ve eşiyle videoları ortaya çıktı
Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
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Esra Erol, Engelli, Oruç, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler - Son Dakika
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