Üye Girişi
Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu? - Son Dakika

Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?

11.12.2021 15:14
Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?

Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadığı dram herkesi ağlatmıştı. Fatma'nın kaçırıldığı ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia edilmişti! Fatma hakkında koruma amaçlı dava açıldı

Geçtiğimiz günlerde babasıyla kaldığı evden kaçarak eşi Ahmet ve kumasının evine giden Fatma, Ahmet ve kayınvalidesinin işkencesine uğradığını itiraf etmişti.

Saçlarını kesenlerin Ahmet ve kayınvalidesi olduğunu açıklayan Fatma'nın 1,5 aylık hamile olduğu da ortaya çıkmıştı.

Anne Melahat Oruç'un kızı Fatma ile ilgili anlattıkları da gündeme bomba gibi düştü.

"O ÇOCUK AHMET'TEN DEĞİL"

Oruç, "Ahmet de bana 'ben Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dedi. O çocuk Ahmet'ten değil. Ahmet bana bu cümleyi kurdu" diye konuştu.

Fatma, bebeği ile ilgili son kararını ilk kez Esra Erol'un canlı yayınında açıkladı.

Fatma, "Herkesten özür diliyorum. Ben bir karar aldım. Bu çocuğu aldırmak istiyorum. Çünkü babası belli olmadığı için aldırmak istiyorum. Ayrıca tedavi de olmak istiyorum. Esra Hanım sizden de özür dilerim. Sizleri hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum" dedi.

Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?

Bu açıklamanın hemen ardından canlı yayına bağlanan Fatma'nın eşi Ahmet, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet, "Ben doğacak çocuğu da Fatma'yı da istemiyorum. Fatma'dan hemen boşanmak istiyorum. Fatma çok yalancı biri. Annesi ve siz Fatma'yı rahat bırakmadınız. Beni acil kurtar dedi. Fatma benim yanımda çok mutluydu ama annesinin yüzünden böyle oldu" dedi.

"SAÇINDA HASTALIK ÇIKTI"

Ayrıca Ahmet Fatma'nın saçının kesilmesinin nedenini de açıkladı.

Ahmet, "Ailesinin yanından geldiğinde saçında hastalık çıktı. Doktor bana kesmek zorunda olduğumuzu söyledi. Bize de geçebileceğini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"BİN KERE BOZARIM"

Esra Erol Ahmet'in anlattıklarından sonra Ahmet'e sinirlenerek, " Fatma sana bin kere gelse bin kere bu işi bozarım. En korktuğum şey bir gebelikti maalesef bazen insanın korktuğu da başına geliyor.

Senin söylediğin şu cümle benim için düğün bayram. Şu stüdyonun ortasında halay çekmezsem bana da Esra demesinler. Eğer sözlerinizde biraz samimiyseniz gelir boşanırsınız" dedi.

FATMA'YA DAVA ŞOKU!

Esra Erol, o gün Ahmet yayına katıldığı zaman dünyaya gelecek çocuğu da Fatma'yı da istemiyorum dediğini hatırlattıktan sonra Ahmet'in vasisi olduğunu öğrendiklerini, Ahmet'in abisi İbrahim Bey'in Ahmet'in vasisi olduğunu söyledi.

Esra Erol, Fatma ile ilgili dava açıldığını, koruma amacı ile tedavi amaçlı özgürlüğünün kısıtlanacağını, Melahat Hanım'ın kızı için vasi olacağını açıkladı ve sevindiğini söyledi.

Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?

Esra Erol, Atv, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip 12:55 İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti 12:21 Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

Son Dakika Haberleri
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi
14:42 İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın
14:41 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor
14:38 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor
14:18 Belediye çalışanından kedi kurtarma operasyonu! İnsanlık dersi verdi
14:00 Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum
Hakkaniyetli başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, savcılık "Suç unsuru yok" dedi Hakkaniyetli başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, savcılık "Suç unsuru yok" dedi         
15:18
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 15:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement