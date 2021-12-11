Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?

Geçtiğimiz günlerde babasıyla kaldığı evden kaçarak eşi Ahmet ve kumasının evine giden Fatma, Ahmet ve kayınvalidesinin işkencesine uğradığını itiraf etmişti.

Saçlarını kesenlerin Ahmet ve kayınvalidesi olduğunu açıklayan Fatma'nın 1,5 aylık hamile olduğu da ortaya çıkmıştı.

Anne Melahat Oruç'un kızı Fatma ile ilgili anlattıkları da gündeme bomba gibi düştü.

"O ÇOCUK AHMET'TEN DEĞİL"

Oruç, "Ahmet de bana 'ben Fatma'yı 2,5 milyara amcamın oğlun Faruk'a sattım' dedi. O çocuk Ahmet'ten değil. Ahmet bana bu cümleyi kurdu" diye konuştu.

Fatma, bebeği ile ilgili son kararını ilk kez Esra Erol'un canlı yayınında açıkladı.

Fatma, "Herkesten özür diliyorum. Ben bir karar aldım. Bu çocuğu aldırmak istiyorum. Çünkü babası belli olmadığı için aldırmak istiyorum. Ayrıca tedavi de olmak istiyorum. Esra Hanım sizden de özür dilerim. Sizleri hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum" dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından canlı yayına bağlanan Fatma'nın eşi Ahmet, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet, "Ben doğacak çocuğu da Fatma'yı da istemiyorum. Fatma'dan hemen boşanmak istiyorum. Fatma çok yalancı biri. Annesi ve siz Fatma'yı rahat bırakmadınız. Beni acil kurtar dedi. Fatma benim yanımda çok mutluydu ama annesinin yüzünden böyle oldu" dedi.

"SAÇINDA HASTALIK ÇIKTI"

Ayrıca Ahmet Fatma'nın saçının kesilmesinin nedenini de açıkladı.

Ahmet, "Ailesinin yanından geldiğinde saçında hastalık çıktı. Doktor bana kesmek zorunda olduğumuzu söyledi. Bize de geçebileceğini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"BİN KERE BOZARIM"

Esra Erol Ahmet'in anlattıklarından sonra Ahmet'e sinirlenerek, " Fatma sana bin kere gelse bin kere bu işi bozarım. En korktuğum şey bir gebelikti maalesef bazen insanın korktuğu da başına geliyor.

Senin söylediğin şu cümle benim için düğün bayram. Şu stüdyonun ortasında halay çekmezsem bana da Esra demesinler. Eğer sözlerinizde biraz samimiyseniz gelir boşanırsınız" dedi.

FATMA'YA DAVA ŞOKU!

Esra Erol, o gün Ahmet yayına katıldığı zaman dünyaya gelecek çocuğu da Fatma'yı da istemiyorum dediğini hatırlattıktan sonra Ahmet'in vasisi olduğunu öğrendiklerini, Ahmet'in abisi İbrahim Bey'in Ahmet'in vasisi olduğunu söyledi.

Esra Erol, Fatma ile ilgili dava açıldığını, koruma amacı ile tedavi amaçlı özgürlüğünün kısıtlanacağını, Melahat Hanım'ın kızı için vasi olacağını açıkladı ve sevindiğini söyledi.