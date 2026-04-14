Esra Ezmeci’den tartışma yaratacak sözler: Erkeğe para harcatın

14.04.2026 11:28
Psikolog Esra Ezmeci, kadınlara yönelik ilişki tavsiyesiyle gündem oldu. Ezmeci, “Para harcatmayan kadın daha kolay terk edilir” diyerek dikkat çekerken, erkeklerin emek ve maddi yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla değer verdiğini savundu.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, bu kez ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla tartışma yarattı. Kadınlara yönelik önerilerde bulunan Ezmeci, ilişkilerde “emek ve maddi yatırım” vurgusuyla dikkat çekti.

“PARA HARCATMAYAN KADIN DAHA KOLAY TERK EDİLİR”

Ezmeci, ilişkilerde erkeklerin harcadığı para ve emeğin belirleyici olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Para harcatmayan kadın çok daha kolay terk edilir.”

“ERKEK İÇİN PARA DA EMEK DE KIYMETLİ”

Ünlü isim, erkeklerin yatırım yaptığı ilişkilere daha fazla bağlandığını belirtti:

“Bir kadın için uğraştıysa, emek verdiyse, ona yatırım yaptıysa o ilişki gözünde daha değerli hale gelir.”

“YATIRIM YAPTIĞIN ŞEY DAHA KIYMETLİDİR”

Ezmeci, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:“İnsan, uğruna çabaladığı şeyi daha kıymetli görür. Erkek de değer verdiği biri için ne harcadığını kolay kolay unutmaz.”

Esra Ezmeci, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Advertisement
