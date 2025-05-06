Eşref Rüya'da Özel Çekim Anları - Son Dakika
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Eşref Rüya'da Özel Çekim Anları

Eşref Rüya\'da Özel Çekim Anları

Eşref Rüya dizisinde etkileyici sahnelerin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ilgi görüyor.

06.05.2025 11:49
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KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, hem hikayesi hem yıldız oyuncuları hem de prodüksiyon kalitesiyle konuşulmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez aynı projede buluşturan dizi, bu kez Eşref ile Nusret Ağa'nın yüzleştikleri sahnenin perde arkasıyla gündemde. Sinema filmlerini aratmayan sahnelerin yer aldığı dizide, Eşref'in Nusret Ağa'ya ait uyuşturucuları yaktığı anların kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Aksiyon sahnelerinde tüm detayların titizlikle düşünüldüğü Eşref Rüya'da, ateşlerin ortasında çekilen hesaplaşma sahnesi sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Hikayede önemli bir yere sahip olan sahnede, set ekibinin ve oyuncuların güvenliği için tüm önlemler alındı. Etkileyiciliği artırmak için özel bir ekip tarafından ateş düzeneği kuruldu. Çekim sırasında oyuncuların profesyonelliği takdir toplarken, provalar ve en etkileyici anı yakalamak için tekrar çekimler yapıldı. Çekime dair anların paylaşılmasıyla sahne yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Eşref Rüya'da Özel Çekim Anları - Son Dakika

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