Eşref Rüya\'nın Zeybek Provası İzleyicileri Etkiledi

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li zeybek sahnesinin prova görüntüleri ortaya çıktı. İkili, Eşref Tek ve Nisan'ın aşk hikayesinde önemli bir kırılma noktasını temsil eden sahneye özel dans hocası eşliğinde üç günde hazırlandı. Ulusoy ve Özdemir'in, sahnenin hakkını vermek için büyük titizlikle çalıştıkları görülen prova videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

'TEŞEKKÜRLER EŞREF'

Karanlık bir dünyayı aydınlatan sıcacık bir aşk öyküsünü merkeze alan Eşref Rüya'nın son bölümündeki zeybek sahnesi konuşulmaya devam ediyor. Mafya dünyasına diz çöktüren Eşref Tek'in, gönlünü kaptırdığı Nisan karşısında diz çöktüğü sahne, adeta hafızalara kazındı. Çağatay Ulusoy'un zeybek performansıyla devleştiği sahne tüm izleyici kategorilerinde izlenme rekorları kırarken sosyal medyada da en çok etkileşim alan paylaşımlar arasına girdi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bile Eşref'in zeybek performansına kayıtsız kalamadı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, kültürel mirasa katkılarından dolayı Eşref'e ve dizi ekibine teşekkür edildi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.