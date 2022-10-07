Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi - Son Dakika
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Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi

07.10.2022 14:30

Güzel oyuncu Bensu Soral, çene ve dudak dolgusu yaptırdı. Son haliyle gündem olan oyuncu hakkında, "Estetikten yamulmuş" yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu ile başrol paylaşacak olan Bensu Soral, estetik yaptırdı. Makyaj yaptırdıktan sonra kamera karşısına geçen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.

İşte Bensu Soral'ın son hali:

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

İşte Bensu Soral'ın son hali için yapılan yorumlar...

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son halini kimse beğenmedi
Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi
Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi
Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi
Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi
Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
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Son Dakika Magazin Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi - Son Dakika
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