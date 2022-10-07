TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu ile başrol paylaşacak olan Bensu Soral, estetik yaptırdı. Makyaj yaptırdıktan sonra kamera karşısına geçen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.
Son Dakika › Magazin › Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi - Son Dakika