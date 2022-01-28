Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura

Son dönemlerde elektriğe yapılan okkalı zamlar ve gelen kabarık elektrik faturaları vatandaşlar kadar ünlüleri de isyan ettiriyor. Bu kervana son katılan isim ünlü oyuncu Seray Sever oldu.

"BUNA SADECE OHA DİYORUM"

Doğum için gün sayan ve sosyal medyadan sık sık günlük hayatına ilişkin paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son olarak 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşıp isyan etti. Sever, paylaştığı fatura görseline "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" notunu düştü.

İşte Seray Sever'in o paylaşımı;

GÜLSE BİRSEL DE İSYAN ETMİŞTİ

Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşıp "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası" ifadelerini kullanmıştı.