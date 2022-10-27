İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok - Son Dakika
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İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok

27.10.2022 08:56

Evinin kapılarını açarak annesiyle içli köfte yapan şarkıcı Berdan Mardini, kameralara aldırış etmeden burnunu karıştırdı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Mardini, "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?" yorumuna, "Ben kendimle çok barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum çok teşekürler Türkiye" cevabını verdi.

İhanetine uğradığı Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı. Evini gezdiren şarkıcı, daha sonra annesiyle içli köfte yaptı. Mardini'nin içli köfte yaparken elini burnuna götürmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"

Röportaj esnasında evini gezdiren Mardini, daha sonra annesiyle Mardin usulü içli köfte yapmaya başladı. Şarkıcının bu esnada burnunu karıştırması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?" yorumları yapıldı.

İşte Berdan Mardini'ye yapılan bazı yorumlar:

BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP

Hakkındaki yorumlara sessiz kalamayan Mardini ise "Çok güzel, samimi bir röportaj oldu arkadaşlar. Tamamını izlemenizi isterim, yorumlarına çok güldüm. Valla Allah sizleri var etsin, hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar. Ben kendimle barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum. Çok teşekkürler Türkiye" dedi.

YORUMLAR
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Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok - Son Dakika
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