Evli Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! - Son Dakika

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yaklaşık 9 yıldır beraberlikleri olan Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu baş başa öğle yemeği yediler. Yemek sonrası görüntülendiklerini fark eden çift kısa süreli panik yaşadılar.

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

AVM'de çocukların babası Rıfat Sarıcaoğlu ile vedalaşan Gürsel, ilişkisi hakkında "Söylenecek bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez." dedi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Burçe Gürsel, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evlilik düşünmüyoruz. Biz çocuklarımızla böyle mutluyuz. Çok şükür harika bir hayatım var. Böyle devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

Rıfat Sarıcaoğlu ise sessiz kalmayı tercih etti.

BURÇE GÜRSEL KİMDİR?

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçilen Ece Gürsel'in ablasıdır.

BURÇE GÜRSEL-RIFAT SARICAOĞLU OLAYI NEDİR?

Burçe Gürsel'in bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan Rıfat Sarıcaoğlu'nu Maltepe Köprüsü'nde yürüdüğü esnada eterle bayıltarak, spermlerini çaldığı öne sürülmüştü. Gürsel, hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Rıfat Bey'in sosyal medya hesabı yok. Kendisinin öyle bir açıklaması yok. Fake (sahte) hesap üzerinden yapılan açıklama. Her şey isteyerek oldu" demişti.

Burçe Gürsel, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kendisiyle sekiz yıl içinde çok kısa bir birlikteliğimiz oldu. İki çocuğumuz var. Rıfat Bey bize maddi, manevi her konuda destek veriyor. Bazı sebeplerden dolayı ayrı yaşıyoruz. Kendisi şu anda ailesiyle, ben de kendi ailemle yaşıyorum. Bizim gizli, saklı hiçbir zaman ilişkimiz olmadı. Ailesi ve çevresinin her zaman bizim ilişkimizden haberi verdi. Eşiyle hiçbir zaman bir araya gelmedim. Rıfat'ın eşiyle hiç konuşmadım bu zamana kadar. Eşi benim muhatabım değil. Muhatabı Rıfat'dır.

Rıfat ile eşinin sorunu onları bağlar. Onların hayatı sonuçta. Ben kimseyi zorlamadım, kimseyi aldatmadım. Rıfat'ı hiçbir zaman zorlamadım. Kendi iradesi var. Rıfat ile evli olsam ve başka bir kadından çocuk yaptığını duysam asla onu affetmem, hemen boşanırdım."