Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im - Son Dakika
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Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im

22.04.2022 16:19

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gonca Derin, evliliğinde şiddet gördüğünü ve kendisini postmodern Bergen olarak gördüğünü söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Gonca Derin oldu. Biten evliliğinde gördüğü şiddetten bahseden Derin, yaşadığı psikolojik zorlukları da anlattı.

"ŞİDDETİ BİR SEVGİ GÖSTERGESİ OLARAK GÖRDÜM"

Önceki evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin, "Şiddet gördüğüm çok oldu. Yaşadığımız üzüntülerin kaynağı bilgisizlik. Dövüldüğün zaman kıskanıldığını zannediyorsun. Bu cehalettir. Şiddeti bir sevgi göstergesi olarak gördüm. Zaten şiddet gördükçe daha da içine kapanıyorsun ve o kişinin kontrolü altında olup eziliyorsun. Ben etek altı pantolon gezen bir insandım. Bir dönem bastırıldığım için şimdi her şeyi yapabiliyorum. Yaşadığım büyük bir korkuda 'Allah'ım ben ölüyorum' dedim. Yanımda çocuklarım varken Allah'a dua ettim. Ufak bir şekilde başlayan şiddet ileri de muhakkak büyüyor. Şiddet uygulayan psikopatlar kendilerini tanrı karşılarındakini de kul olarak görüyor. Sen ona ses çıkartıp boşanmak istediğini söylediğinde de seni yok etmeye çalışıyor" dedi.

Yıllarca yaşadığı şiddetten bahseden Gonca Derin: Postmodern Bergen'im

"KENDİMİ BERGEN OLARAK GÖRÜYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Yaşadıklarından dolayı kendini postmodern Bergen olarak görüyor musun?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Derin, şunları söyledi: "Kendimi yarı yoldan kıvırmış, atlatmış bir Bergen olarak görüyorum. Allah son anda bazı şeylerden kurtardı diyebilirim. Yüzüne kezzap atan sevgilisiyle evlenen kızının psikolojisini de anlayabiliyorum. O gaz lambası tekniği. Benim hayatımda da bu tarz şeyler oldu."

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Son Dakika Magazin Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im - Son Dakika
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