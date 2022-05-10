Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü? - Son Dakika
Üye Girişi

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?

10.05.2022 15:42

Bu akşam 30. bölümüyle izleyicisi bulunan Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar.

Başrolünde Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu ve Serkan Altunorak gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

YORUMLAR
500
Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı? Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı? 10 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı 10 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü? - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:52:34. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement