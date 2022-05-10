Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü? - Son Dakika

Başrolünde Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu ve Serkan Altunorak gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.