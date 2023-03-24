Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı

24.03.2023 15:32

Geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren rapçi Tankurt Manas ile oyuncu Burcu Binici, tek celsede boşandı. Evliliğinin birinci ayında sorunlar yaşayarak evlerini ayıran Binici'nin ihanete uğradığı iddia edilmişti.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Mutluluğu kısa süren oyuncu, evliliğin ilk aylarında eşiyle büyük sorunlar yaşayarak evden ayrılmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayan Burcu Binici, çarşamba günü Kartal Adliyesi'nde hazır bulundu. Anlaşmalı boşanma davada hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş Tankurt Tan Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı.

6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı

20 GÜNLÜK EVLİYKEN TARTIŞMIŞLARDI

Evliliğinin 20. günün eşiyle boya yüzünden tartışan Burcu Binici, katıldığı canlı yayında Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" demişti.

6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
YORUMLAR (3)
  • İnsanAldaldı : Istanbul sözleşmesi ve 6284 kanunlarının nihai sonuçları... yakında erkek erkekten kadin kadından bosanacak. Bu ahlaksız kanunları destekleyen kim varsa Allah ıslah etsin.. özgürlük tanımını , Allah'ın koyduğu hudutları aşmak gibi algılayan tüm gaflette olan kisiler için Allah hidayet nasip etsin bu mübarek ayda Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Bunlar Allahın emirlerini unutup fıkhı kendimize göre yorumlayınca toplumsal çöküntünün sonuçları. 0 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: işte batının aile anlayışı biz türklere de bulaştı. kızlarımız artık böyle. evlen boşan evlen boşan Cevap Yaz 12 20 Yayından Kaldır
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6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı

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Son Dakika Magazin Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı - Son Dakika
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