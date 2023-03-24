Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı

İnsanAldaldı :

Istanbul sözleşmesi ve 6284 kanunlarının nihai sonuçları... yakında erkek erkekten kadin kadından bosanacak. Bu ahlaksız kanunları destekleyen kim varsa Allah ıslah etsin.. özgürlük tanımını , Allah'ın koyduğu hudutları aşmak gibi algılayan tüm gaflette olan kisiler için Allah hidayet nasip etsin bu mübarek ayda