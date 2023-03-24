Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Mutluluğu kısa süren oyuncu, evliliğin ilk aylarında eşiyle büyük sorunlar yaşayarak evden ayrılmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayan Burcu Binici, çarşamba günü Kartal Adliyesi'nde hazır bulundu. Anlaşmalı boşanma davada hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş Tankurt Tan Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı.
Evliliğinin 20. günün eşiyle boya yüzünden tartışan Burcu Binici, katıldığı canlı yayında Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" demişti.
Son Dakika › Magazin › Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı - Son Dakika