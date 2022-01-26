Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuğunu konuşturan Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu.

2016 yılında bir oyununa gelen K.K'nin kendisini tanıttığını ve çiçek verdiğini ifade eden Mola, şahsın kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getirdi.

"NEDEN BENİ DEVAMLI TAKİP EDİYORSUNUZ?"

Hürriyet'in haberine göre; K.K, bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkarak "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola ise "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

"TEK BAŞIMA SOKAĞA ÇIKAZ HALDE GELDİM"

K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak K. K.'ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.