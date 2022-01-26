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Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu - Son Dakika

Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu

26.01.2022 18:30

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yıllar önce oynadığı bir reklam filmindeki rol arkadaşından 6 yıldır kendisini tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuğunu konuşturan Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu.

2016 yılında bir oyununa gelen K.K'nin kendisini tanıttığını ve çiçek verdiğini ifade eden Mola, şahsın kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getirdi.

"NEDEN BENİ DEVAMLI TAKİP EDİYORSUNUZ?"

Hürriyet'in haberine göre; K.K, bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkarak "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola ise "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

Ezgi Mola kendisini 6 yıldır taciz eden reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu

"TEK BAŞIMA SOKAĞA ÇIKAZ HALDE GELDİM"

K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak K. K.'ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

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Ezgi Mola, Taciz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu - Son Dakika
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