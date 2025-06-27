Fahriye Evcen'den imajını tazeledi - Son Dakika
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Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Fahriye Evcen\'den imajını tazeledi
27.06.2025 14:34
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Uzun süredir ailesiyle sade bir yaşam süren Fahriye Evcen, imajındaki değişikliği sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu zarif dönüş, hayranları tarafından ekranlara yeniden adım atacağının işareti olarak yorumlandı.

Bir döneme damga vuran projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, özel hayatına odaklandığı bu dönemde zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmadı.

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikâh masasına oturan Evcen, 2019'da ilk oğlu Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Annelik sürecine öncelik vererek kariyerine kısa bir ara veren güzel oyuncu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak ve dingin bir hayat sürmeyi tercih etti.

Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ancak Evcen'in son paylaşımı, hayranlarını heyecanlandırdı. Aynada çektiği bir özçekimi "New cut" notuyla paylaşan Evcen, yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Zarafeti ve doğal güzelliğiyle övgü toplayan oyuncunun bu paylaşımı, aynı zamanda setlere dönüş hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı. Evcen'in hem fiziksel değişimi hem de son dönemdeki artan görünürlüğü, ekranlara yeniden adım atacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Fahriye Evcen, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'den imajını tazeledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'den imajını tazeledi - Son Dakika
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