Fahriye Evcen\'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam \'Yaprak Dökümü\'ndeki \'Necla\' olmuşsun

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2016 yılında ünlü oyuncu Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde kocaman krem rengi kürküyle verdiği pozlar takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

"YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEKİ NECLA OLMUŞSUN"

Takipçileri "Kürkünü göstermek için 20 fotoğraf eklemene gerek yoktu" , "Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun" , "Sokakta insanlar ne kadar sade giyinmiş ama Fahriye Evcen çok abartılı" diye yazdı.

İşte Fahriye Evcen'in tepki çeken o pozları;