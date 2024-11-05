Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun - Son Dakika
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Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Fahriye Evcen\'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam \'Yaprak Dökümü\'ndeki \'Necla\' olmuşsun

Eşi Burak Özçivit ile Fransa'ya giden Fahriye Evcen'in kocaman krem rengi kürküyle Strazburg sokaklarında verdiği pozlar büyük tepki çekti.

05.11.2024 15:20
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2016 yılında ünlü oyuncu Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde kocaman krem rengi kürküyle verdiği pozlar takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

"YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEKİ NECLA OLMUŞSUN"

Takipçileri "Kürkünü göstermek için 20 fotoğraf eklemene gerek yoktu" , "Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun" , "Sokakta insanlar ne kadar sade giyinmiş ama Fahriye Evcen çok abartılı" diye yazdı.

İşte Fahriye Evcen'in tepki çeken o pozları;

Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun
Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun
Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Fahriye Evcen, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Fahriye hanım ayağınızın altına 5saray bayrağı sersek azdır ışıl ışılsınız gene 5 25 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Dünya estetik sıralamasına ilk 10 a girer 5 2 Yanıtla
  • Ibrahim Işık:
    Tepkinin sebebi ne ki 3 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Çekemeyenler tepki gösteriyor işte naparsın 2 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    hayvan sever gibi tepki verip hayvan kürkü ile ben pozu heralde:))) 2 0 Yanıtla
  • Derviş:
    kimbilir kaçtan e hayvan öldürüldü bir kürk için hem Avrupa kürk giyecek kadar soğuk değilki 19.ile 20 derece gün boyu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun - Son Dakika
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