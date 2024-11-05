2016 yılında ünlü oyuncu Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde kocaman krem rengi kürküyle verdiği pozlar takipçilerinin büyük tepkisini çekti.
Takipçileri "Kürkünü göstermek için 20 fotoğraf eklemene gerek yoktu" , "Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun" , "Sokakta insanlar ne kadar sade giyinmiş ama Fahriye Evcen çok abartılı" diye yazdı.
İşte Fahriye Evcen'in tepki çeken o pozları;
Son Dakika › Magazin › Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun - Son Dakika
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