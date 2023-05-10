Aşk-ı Memnu eserinin film uyarlaması Bihter'de Beren Saat'in oynadığı Bihter karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor. Abdullah'ın yeni sevgilisini yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdığı konuşuluyor.
Kurt Seyit ve Şura, Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Masumlar Apartmanı gibi başarılı projelerde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, daha önce komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı. Abdullah'ın adı son olarak Umut Evirgen ile aşk iddiasına karışmıştı.
Son Dakika › Magazin › Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile sevgili oldu - Son Dakika