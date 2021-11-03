Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karantinada aşka gelen oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.

"ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY"

Koronavirüse yakalandığı için Bergen filminin setine ara vermek zorunda kalan oyuncu, bir süredir birlikte olduğu müzisyen DJ Artz ile çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Abdullah, sevgilisinin kendisini öptüğü kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalamayan DJ Artz ise "İlk kavgada arşivlenir" yorumunu yaptı.

"DÜZELDİĞİMİ ZANNEDİYORUM AMA ÖYLE OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"

Karantinada canı sıkılan oyuncu aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtladı. Bir takipçisinin, "Bende karantinadayım nasıl geçiyor? Şükür ben üç günde düzeldim" sorusuna, "Geçmiş olsun, ben de açıkçası düzeldim diyorum diyorum ama sonra hiç öyle olmadığımı görüyorum. Olsun çok şükür az kaldı gibi" cevabını verdi.