Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, vefat etti

YEŞİLÇAM'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Geçen yıl 24 Ocak'ta vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.