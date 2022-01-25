Fatma Girik'in kardeşine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye

6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Girik, Bodrum'da toprağa verilecek.

ERDOĞAN TAZİYEDE BULUNDU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti. Girik, açıklamasında "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.

Girik, vasiyeti gereği 2017 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.