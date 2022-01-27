Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında Tajikistan'a açtığı restoranının haberini duyurdu. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu. Adeta iğne ipliğe dönen Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı.

İşte CZN Burak'ın son hali...