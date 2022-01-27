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Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika

Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

27.01.2022 17:29
Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Çektiği yemek videolarıyla şöhrete kavuşan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan CZN Burak lakaplı fenomen aşçı Burak Özdemir, adeta iğne ipliğe döndü. Son halini paylaşan Özdemir'e takipçileri "Erimişsin" yorumlarında bulundu.

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında Tajikistan'a açtığı restoranının haberini duyurdu. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu. Adeta iğne ipliğe dönen Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı.

İşte CZN Burak'ın son hali...

Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü
Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü
Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü
Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü
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CZN Burak, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika
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