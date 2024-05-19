Fenerbahçe\'den Real Madrid\'e transfer olan Arda Güler\'in özel hayatı gündemde

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Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

Takımında gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Güler, bu kez çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Güler, daha önce FB ve GS'ın alt yaş basketbol takımlarında forma giyen kız arkadaşı Duru Nayman'ın fotoğrafını yayınlayıp aşkını ilan etti.

'Son zamanlarda hayat' diyerek paylaşım yapan Arda, ailesinin yanı sıra kız arkadaşına da yer verdi. Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.