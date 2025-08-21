Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım? - Son Dakika
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?
21.08.2025 15:43
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?
"İrlandalı Anne" hesabıyla tanınan ve uyku danışmanlığı alanında adını duyuran Esra Şimşek, 8 yaşındaki üstün zekalı oğlu Tarık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Oğlum 24 aylıkken telefon ekranındaki rakamları ve harfleri okumaya başladı, 2,5 yaşında ise okumayı tamamen söktü" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "İrlandalı Anne" hesabıyla tanınan ve uyku danışmanlığı alanında yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan Esra Şimşek, üstün zekalı oğlu Tarık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kendisine sıkça yöneltilen "Oğlunuzun üstün zekalı olduğunu nasıl anladınız?" sorusunu detaylı bir şekilde yanıtladı. 8 yaşındaki Türkiye vatandaşı Tarık'ın, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin gibi isimlerin de geçmişte eğitim aldığı, üstün zekalı gençlere yönelik programlar sunan CTY Ireland tarafından kabul edildiğini belirten Şimşek, oğlunun gelişim sürecini samimi bir dille paylaştı.

CTY IRELAND'DA EĞİTİM ALIYOR

Oğlu Tarık'ın iki yıldır CTY Ireland adlı kurumda eğitim aldığını belirten Şimşek, "CTY, üstün yetenekli çocuklara yönelik özel programlar sunan bir kurum. Bu konunun başka anne babalara da yol gösterici olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu hazırladım" dedi.

BEBEKLİĞİNDEN İTİBAREN FARKLI SİNYALLER VERDİ

Tarık'ın üstün potansiyelini bebeklik döneminden itibaren fark ettiğini söyleyen Şimşek, "Mama sandalyesinde otururken elinde hep bir kitap olurdu. Sadece nesneleri değil, detayları da sorguluyordu. Örneğin, bir arabanın sadece varlığını değil; tekeri, farı, lambası gibi ayrıntılarını da soruyordu. Aynı şekilde evin camı, sayfa numarası, hatta harfler bile dikkatini çekiyordu. Bu ilk fark ettiğim işaretti" ifadelerini kullandı.

ŞEKİLLERE VE DETAYLARA YOĞUN İLGİ

Geometrik şekillere olan ilgisinin de erken yaşta dikkat çekici seviyede olduğunu belirten Şimşek, "Scooter sürerken durup yerde üçgen şekiller çizmeye çalışıyordu. Bu, onun üç boyutlu düşünme becerisini gözler önüne seriyordu" diyerek gözlemlerini paylaştı.

24 AYLIKKEN HARF VE RAKAMLARI TANIDI

Oğlunun 2 yaşına yeni girdiği dönemde sıra dışı bir gelişme yaşadığını belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Tarık yanıma geldi ve telefonumun şifre ekranındaki sayıları sesli şekilde okumaya başladı. O an büyük bir şaşkınlık yaşadım. Sayıları öğrendiğini fark ettim. Daha sonra karışık sıralarda gösterdim, yine doğru şekilde söyledi. Harfleri de tanıdığını gördüm. Okumayı ise 2,5 yaşında öğrendi diyebilirim."

"BENCE BÜTÜN BEBEKLER DAHİYANE BİR POTANSİYELLE DOĞUYOR"

Esra Şimşek Instagram sayfasından paylaştığı videoya ise şu notu düştü, "Tarık'ın üstün zekalı olduğunu nasıl anladım? Çok sık gelen bir soru. Sizler de bana DM üzerinden yavrularınızda farkettiğiniz belirtileri yazıyorsunuz. Bence bütün bebekler dahiyane bir potansiyelle doğuyor ne kadar erken farketsek ve iletişimizi ona göre planlasak o kadar iyi. Tarık zaten gözünüzün önünde büyüdü. 2 yaşındayken kitap okuduğu videolar, üç yaşında gezengenleri anlatmasını vs hep paylaştım o zamanlar da bana sürekli 'test yaptır' diye yazıyordunuz. İrlanda'da 6 yaşından önce test yapılmıyor ama ben evde elimden geldiği kadar gelişimini desteklemeye çalıştım."



13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

