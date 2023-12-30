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Fenomen Eylül Öztürk'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi - Son Dakika
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Fenomen Eylül Öztürk'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi

Fenomen Eylül Öztürk'ün, 'Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini' şeklindeki paylaşımının ardından 2. Sayfa magazin programının Dilan Polat yüzünden son bulduğu iddia edildi. Öztürk'ün paylaşımı tehdit olarak yorumlandı.

Fenomen Eylül Öztürk\'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi
30.12.2023 - 02:28,
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Programın son bulmasını paylaşan fenomen Eylül Öztürk" Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini" paylaşımının ardından programın Dilan Polat yüzünden kalktığı iddia edildi.

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre 2. Sayfa magazin programının bitmesine Dilan Polat neden olduğu iddia edildi. Ünlü fenomen katıldığı 2. Sayfa magazin programında altın tozlu kahve içmiş tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

eylulozturk-2sayfa.jpg

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN TEHDİT

'Dolandırıcılık' iddiası gündem olan 2. Sayfa programı bitmesinin ardından manidar bir paylaşım yapan fenomen Eylül Öztürk "Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini" açıklaması tehdit olarak yorumlandı.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Fenomen Eylül Öztürk'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi - Son Dakika
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