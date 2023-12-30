Fenomen Eylül Öztürk\'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi

Programın son bulmasını paylaşan fenomen Eylül Öztürk" Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini" paylaşımının ardından programın Dilan Polat yüzünden kalktığı iddia edildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre 2. Sayfa magazin programının bitmesine Dilan Polat neden olduğu iddia edildi. Ünlü fenomen katıldığı 2. Sayfa magazin programında altın tozlu kahve içmiş tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN TEHDİT

'Dolandırıcılık' iddiası gündem olan 2. Sayfa programı bitmesinin ardından manidar bir paylaşım yapan fenomen Eylül Öztürk "Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini" açıklaması tehdit olarak yorumlandı.