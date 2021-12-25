Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi

Birkaç yıl önce "Artık bakire değilim' açıklamasıyla gündem olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl doğum gününde seyahat ettiği Hollanda'nın Amsterdam kentindeki cinsellik müzesinde çeşitli objelerle fotoğraf çektirerek iç çamaşırlı pozlarını paylaşmıştı. Bu olaydan 3 ay sonra Çanakkale'de gözaltına alınan ve hakkında 'mühtehcenlik' suçundan soruşturma açıldığı ortaya çıkan Taşkın hakkında kararlar açıklandı.

5 AY HAPİS CEZASI

Buna göre Merve Taşkın'a mahkeme tarafından 6 ay hapis cezası verildi. Bu cezanın ise iyi halle 5 aya indirildiği ifade edildi. Açıklamalarda, ceza nedeniyle Taşkın'ın 5 yıl denetime tabi tutulacağı, eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 aylığına cezaevine gönderileceği aktarıldı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamında "Savcılık makamı, aleyhimize olacak şekilde mütalaasını verdi. Mütalaaya karşı genel itibariyle, paylaşımlarımın ifade hürriyeti sınırları içerisinde olduğunu, dünya üzerinde emsal nitelikte bir yargılamanın bulunmadığını, bu somut durumun soruşturma makamımızın dünyaya örnek teşkil edecek bir soruşturma yürüttüğü anlamını değil, ifade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösterdiğini ifade ettik. Bununla beraber mahkeme bizimle aynı fikirde olmayacak ki, aleyhime 5 ay hapis cezasına hükmetti. Tüm bunlara rağmen nispeten iyi denebilecek haber ise, aleyhime kurulan bu hükümde hagb (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulanması oldu. Mevcut durumda 5 yıl içerisinde kasten suç işlemediğim takdirde hüküm tüm sonuçları ile ortadan kaldırılacak." ifadelerini kullandı.